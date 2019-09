Torna il reality dei sentimenti… Vip

Riparte la seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality sui sentimenti che coinvolge le coppie Vip. Alla conduzione Alessia Marcuzzi, che farà da collante e indagherà sui sentimenti che legano queste coppie messe in “tentazione” da un numero consistente di “tentatori single”.

Il format, registrato a fine agosto nel magnifico Resort di Pula in Sardegna, vedrà le sei coppie separate in due villaggi, quello dei ragazzi e delle ragazze che verranno messe in tentazione da una serie di single. Resisterà il loro amore? Insime scopriamo le coppie.

Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Lei è una showgirl che ha lavorato molto nel mondo dello spettacolo come attrice, ballerina ed è stata anche primadonna del Bagaglino. Lui è invece un imprenditore molto riservato che non ha mai amato apparire nel mondo dello spettacolo. Almeno fino ad oggi.

Pago e Serena Enardu

Una coppia questa che riserverà moltissime sorprese davvero inaspettate. Lui è un cantante ed è stato sposato con Miriana Trevisan da cui ha avuto Nicola. Lei è una delle tronista storiche di Uomini e donne, che ha avuto una lunga storia con Giovanni Conversano.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Lei è una modella che ha partecipato anche al programma "l’Eredità", lui è stato invece eletto “Il più bello d’Italia”. La coppia si è conosciuta quando lei aveva sedici anni, ma solo nel 2018 quando si sono incontrati di nuovo, è scoppiato l’amore.

Damiano Coccia “Er Faina” e Sharon Macri

Lei non è un personaggio del mondo dello spettacolo, lavora in una pizzeria e secondo il suo fidanzato è una brava ragazza che sa tenere benissimo la casa. Lui invece è una star del web, grazie alle sue opinioni sarcastiche ed esagerate.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Diciotto anni di differenza tra Anna, che è una famosissima speaker radiofonica, e Stefano che è invece un doppiatore e attore. Resisteranno agli “attacchi” dei single?

Ciro Perrone e Federica Caputo

Lui famoso per aver interpretato “Pisellino” nel film “Gomorra” è un attore molto quotato che rivedremo anche in Pinocchio. Lei è semplicemente la sua fidanzata, lontana dal mondo dello spettacolo.