Torna "Scommettiamo che" con Michelle Hunziker

Nel futuro della tv c'è un ritorno al passato. Un ritorno ai programmi cult che hanno fatto la storia del piccolo schermo. E a rivelare queste novità è il Chief Creative Officer di Magnolia, Stefano Orsucci. I remake che andranno in onda sono due. Il primo riguarda il ritorno de "La Corrida" con la conduzione di Carlo Conti su Rai Uno. Su Mediaset invece tornerà con un altro nome "Scommettiamo che...", lo storico format andato in onda negli anni '90 sulla Rai con la conduzione di Fabrizio Frizzi.



"Il nome del programma sarà Una cosa come Ci puoi scommettere, Scommettiamo che lo fa Non c' è ancora il titolo definitivo perché Scommettiamo che è un titolo registrato dalla Rai", spiega Orsucci al Messaggero. Poi aggiunge: "In realtà è un adattamento italiano a Wetten Dass, un programma di cui Magnolia ha i diritti internazionali. Ci sono i concorrenti che sostengono di poter realizzare una prova spettacolare, tipo andare in moto su una ruota sola facendo lo slalom tra dodici torte. Se perdono la scommessa, hanno una punizione". E alla conduzione ci sarà lei, Michelle Hunziker: "Al Festival ha dimostrato di essere in grado di tenere il palco. È molto fresca, carina, parla tutte le lingue e con gli ospiti internazionali è perfetta". Avrà il palco tutto per lei: "È giusta. È una che si meraviglia davvero. Lei vuole farlo da sola".