Totti si trasforma in "San Pupone"

Francesco Totti si accolla le vesti di San Pupone da Porta Metronia, il protagonista dello spot web della serie tv Romolo + Giuly 2. La seconda stagione andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre fino a lunedì 14 ottobre e sarà visibile su Fox (canale 112 di Sky) alle ore 21:15. Il personaggio principale della serie è Alessandro D'Ambrosi: l'attore, già interprete di "Un Medico in Famiglia", non ha mai fatto mancare un accenno alla propria fede romanista. Nei panni di Romolo si affida al Santo Pupone invocandolo per chiedergli come riconquistare Roma.

"Gli fai il cucchiaio"