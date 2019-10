Il tour in Pakistan è un rischio per l'incolumità di William e Kate?

Dal 14 al 18 ottobre William e Kate saranno in Pakistan per il loro tour ufficiale. Questo viaggio, in un certo senso, è già iniziato ieri a Londra, durante la visita dei duchi di Cambridge all’Aga Khan Centre. Come spiega il sito Royal Central, l’evento è stato organizzato dall’Alto Commissario del Pakistan al fine di far conoscere ai futuri sovrani d’Inghilterra la cultura del Paese attraverso l’incontro con artisti, artigiani, uomini d’affari. Una specie di “assaggio” di ciò che vedranno nel loro tour. Durante la visita Kate ha confessato di avere una grande passione per il cibo speziato, mentre William non vede l’ora di assaggiare la cucina pakistana. Il momento più importante di questo impegno ufficiale londinese è stato l’incontro con l’Aga Khan Shah Karim al-Husayni, 49esimo imam dei musulmani ismailiti nizariti dal 1957.

Naushad Jivrag, presidente del Concilio ismailita per il Regno Unito, ha commentato così la visita di William e Kate: “L’evento odierno ha celebrato il rapporto di lunga data tra l’imamato ismailita e la famiglia reale britannica. È un onore dare il benvenuto alle loro Altezze Reali all’Aga Khan Centre. Oggi la comunità ismailita è presente in diversi Paesi del Commonwealth, compreso il Regno Unito, dove stiamo dando un contributo significativo alla società civile”. Dunque tutto è pronto per il viaggio di William e Kate in Pakistan e la visita all’Aga Khan Centre non è stato che un amichevole preludio. Eppure non tutti sono convinti della necessità del tour di Stato in questo momento storico. Harper’s Bazaar sottolinea che lo scorso giugno, subito dopo l’annuncio dell’imminente impegno dei duchi in Oriente, l’Alto Commissario per il Pakistan Nafees Zakaria dichiarò: “Il governo e il popolo del Pakistan accolgono calorosamente l’annuncio della visita regale delle Loro Altezze Reali il duca e la duchessa di Cambridge in Pakistan quest’anno” e “ancora conservano gelosamente” il ricordo delle visite della regina Elisabetta, avvenute nel 1961 e nel 1997.

L’Express, però, si domanda se il viaggio sia davvero esente da rischi per William e Kate. Il Pakistan ha aumentato le misure di sicurezza già da alcuni anni, in modo da tentare di prevenire eventuali attacchi terroristici. Ovviamente la visita dei giovani Windsor ha aumentato il livello di guardia nella nazione, ma non possiamo dimenticare che l’attentato avvenuto a Pulwama lo scorso febbraio ha inasprito le tensioni politiche nell’area. L’Express evidenzia il fatto che il Foreign and Commonwealth Office (FCO) abbia fortemente sconsigliato i viaggi in zone come la provincia del Khyber-Pakhtunkhwa o Peshawar. FCO fa sapere anche che su una stima di circa 484mila visite nel 2018 in Pakistan, da parte di cittadini britannici, la maggior parte dei viaggiatori non ha riscontrato particolari problemi.