Trans e curvy: le modelle "inclusive" di Victoria's Secret

Negli ultimi anni il brand di Victoria's Secret è stato oggetto delle polemiche e critiche più disparate: le riviste più patinate di moda avevano criticato duramente la reticenza del brand ad abbracciare il cosidetto "trend inclusivo", imperante nel mondo della moda, e in particolare il coinvolgimento di modelle plus-size (curvy) ma anche transgender. Il marchio, infatti è finito più volte sotto accusa per la mancanza di "diversità" delle sue testimonial: in buona sostanza, non era abbastanza politicamente corretto. I problemi sono cresciuti a dismisura quando l'ex Chief Marketing Officer Ed Razek si è addirittura permesso di rimarcare la sua contrarietà alle modelle transgender o curvy in passerella: apriti cielo. Ma dopo tante discussioni, nell'epoca del #MeToo ora anche Victoria's Secret ha deciso di cambiare la sua immagine e di adattarsi al politicamente corretto che detta legge nel mondo della moda e dello spettacolo. Come riporta Dagospia, in collaborazione con il marchio di lingerie Bluebella, lo scorso 4 ottobre Victoria's Secret ha presentato a Londra i suoi nuovi manifesti in cui la protagonista è la modella transgender May Simón Lifschitz, 24 anni. È la seconda modella trans che il marchio assume dopo Valentina Sampaio.

May, nata da madre danese e padre argentino, ha iniziato a prendere ormoni all'età di 16 anni, quando era ancora minorenne. Ora è entusiasta di partecipare alla campagna #lovetourself, nata per celebrare "diversi modelli di femminilità": " Penso che mostrare le nostre vulnerabilità ci faccia diventare donne più forti - ha dichiarato - Quindi sono molto grata che mi sia stata data questa possibilità e mi sento molto fortunato di far parte di un progetto con così tanto amore ". La collezione autunno/inverno 2019 del marchio sarà indossata, oltre che da da May, dalla keniota Olivia Sang, dall'irlandese-indonesiana Laura Rakhman-Kidd e dalla modella "curvy" Ali Tate-Cutler.

È quest'ultima la vera "star" della nuova campagna pubblicitaria di Victoria's Secret: " Credo di essere la prima taglia 46 per Victoria's Secret. A prescindere, sono davvero entusiasta di lavorare con un brand che idolatravo da adolescente. Un grande passo nella giusta direzione per il corpo ". Curvy, trans, modelle "meticce" e di colore: non basta. Da molti commentatori, infatti, la scelta di marketing del marchio in nome dell'inclusività e la vriata politically correct è considerata tardiva e non sincera. Come riporta Repubblica, sui social sono centinaia i commenti di chi stenta a credere che una 46 possa essere inclusa ancora oggi tra le taglie comode e anzi addirittura scelta come primo passo verso la tanto attesa apertura nei confronti del mondo curvy da parte di un brand da sempre 'politicamente scorretto' in fatto di femminilità e corpo delle donne.