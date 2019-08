L'indiscrezione: "Stefano Oradei ha tradito in passato la Kinnunen"

"Occhio non vede, cuore non duole". Ma purtroppo il ballerino Stefano Oradei ci aveva visto benissimo e aveva percepito che l’intensa creatasi in pista tra la sua ex, Veera Kinnunen, e il suo attuale partner, Dani Osvaldo, si sarebbe tramutata presto in qualcos’altro. Ora la ballerina di Ballando con le stelle e l’ex calciatore hanno fatto sapere di stare insieme attraverso i social e la loro relazione procede rapidamente. Pare siano passati già alle presentazioni in famiglia.

Non tutti i fan della trasmissione, però, hanno preso “bene” la notizia del loro fidanzamento, schierandosi dalla parte di Stefano Oradei, tradito e solo. Ma il ballerino potrebbe essersela “cercata”, almeno stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sul nuovo numero di Oggi. Secondo il giornalista, infatti, la relazione tra Stefano e Veera Kinnunen sarebbe stata in crisi da tempo. “ Si sussurra infatti che la frattura tra i due risalga allo scorso anno quando la Kinnunen, proprio durante la messa in onda delle puntate di Ballando con le stelle, maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro ”, scrive la rivista.

La ragazza, Miss Romagna 2007, tristemente conosciuta per essere stata aggredita con l’acido dal suo ex compagno nel 2017, era una concorrente del programma di Rai 1 e Stefano Oradei effettivamente era il suo partner in pista. Alberto Dandolo si è spinto oltre, raccontando che la questione sarebbe stata risolta tra “ le mura domestiche ”, ma questo non fermò il mormorio: “ I soliti ben informati sostengono che al Foro Italico (location da cui va in onda il programma), a partire da Milly Carlucci, tutti sapessero. Si preferì, dicono, far cadere un fitto silenzio sulla vicenda a tutela dell’immagine della Notaro, simbolo nazionale della battaglia contro la violenza sulle donne ”.

Se così fosse, sarebbe stato lo stesso Stefano Oradei a minare un rapporto decennale, perdendo sia Veera, sia Gessica Notaro, impegnata in un’altra relazione.