Il Trono di Spade: cancellato il prequel con Naomi Watts

Importanti novità per quanto riguarda il futuro, o meglio il passato, de Il Trono di Spade: una serie tv prequel è stata presentata mentre un’altra è stata già cancellata.

Dopo l’enorme successo ricevuto con le otto stagioni de Il Trono di Spade, la HBO aveva da tempo deciso di approfondire la storia raccontata nei libri di George R.R. Martin con alcuni prequel di quanto visto nella serie tv originale.

Si vociferava di cinque progetti in cantiere, ma effettivamente in fase di sviluppo erano solo due. Uno ambientato 5.000 anni prima gli eventi visti nella serie originale ed incentrato sui Figli della foresta, al tempo abitanti di Westeros, con un particolare focus su il Re della Notte. Un altro, invece, dedicato alla storia della famiglia Targaryen. Durante il WarnerMedia Day si è parlato del catalogo che sarà presente sulla piattaforma streaming HBO Max e da qui arriva la notizia che soltanto un prequel vedrà la luce, ed è quello su casa Targaryen a spuntarla.

Il prequel che la HBO ha deciso di cancellare, dal titolo provvisorio The Long Night o Bloodmoon, aveva già l’episodio pilota pronto, girato a Belfast in estate, con protagonista una star internazionale: Naomi Watts. Insieme a lei facevano parte del cast anche Naomi Ackie (Doctor Who e prossimamente in Star Wars: L'ascesa di Skywalker), Georgie Henley (Le Cronache di Narnia) e Jamie Campbell Bower (Harry Potter e i Doni della Morte e Twilight). Ma come insegna Cersei Lannister: “Al gioco del trono o si vince o si muore” e questa serie non ha vinto.

L’episodio girato, e la storia di molto antecedente a quanto fino ad ora visto, non hanno convinto il canale che ha deciso invece di proseguire con l’altro prequel, annunciandolo subito all’evento della Warner Bros. La serie tv ha già un titolo e un poster: si chiamerà House of the Dragon e sarà ambientata 300 anni prima della stagione 1 de Il Trono di Spade. Come detto si concentrerà sugli antenati di Daenerys, basandosi sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, che ne sarà anche il produttore esecutivo.

Gli episodi della prima stagione saranno dieci. Alla regia del primo, ma non solo, ci sarà Miguel Sapochnik, regista del film Repo Men e di alcuni episodi de Il Trono di Spade, in particolare della puntata “La battaglia dei bastardi” per il quale ha vinto un Emmy.