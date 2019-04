Il Trono di Spade, Emilia Clarke: "Ho rivelato a mia madre il finale della serie"

La star de "Il Trono di Spade", Emilia Clarke, ha raccontato in tv che sua madre è a conoscenza di quanto accadrà nell'epilogo della leggendaria serie tv che le ha regalato fama e successo in tutto il mondo.



Non è la sola a non aver resistito alla tentazione: prima di lei anche Sophie Turner aveva rivelato il finale al fidanzato Joe Jonas, che le ha giurato di mantenere il segreto. Adesso a spoilerare il finale è stata l'interprete di Daenerys, l’attrice Emilia Clarke che, ospite del "The Late Show” ha raccontato di averlo rivelato a sua madre perché la donna ha sempre saputo custodire i segreti meglio di una cassaforte.

"Sono preoccupata che nel caso si addormentasse in pubblico, ad esempio in aereo, ne potrebbe parlare nel sonno senza rendersene conto perché è quello che fa spesso. Lei parla nel sonno da sempre". Non le resta che sperare che la madre fino all’ultima puntata dell’ultima stagione non dorma mai fuori casa.

Infine, Emilia Clarke ha rivelato la sua reazione alla lettura del copione dell'ultima puntata: "Sono andata a fare una lunga passeggiata. Non riuscivo bene a gestire le emozioni. Le ho allontanate camminando".

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.



