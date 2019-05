Il Trono di Spade: iniziate le riprese del prequel

Mentre Il Trono di Spade giunge alla sua epica conclusione dopo 8 stagioni, tra critiche e colpi di scena, arrivano anche le prime notizie sul suo prequel: Bloodmoon.

Si tratta ovviamente di una serie tv che sarà basata sui racconti scritti da George R.R. Martin, il famoso autore dei libri da cui è tratto Il Trono di Spade. Bloodmoon, titolo ancora non ufficiale, sarà prodotta e sceneggiata da Jane Goldman, a quanto pare già in contatto con Martin. Stando alle notizie giunte al quotidiano inglese The Sun le riprese del prequel sarebbero ora iniziate nella città di Belfast.

La nuova serie tv sarà ambientata 5.000 anni prima gli eventi visti nella serie originale, non vedremo quindi nessuno dei personaggi visti nella serie madre e quella che si vedrà sarà una Westeros molto diversa da quella conosciuta fino ad ora. Bloodmoon sarà incentrata sui Figli della foresta, al tempo abitanti di Westeros. In particolare verrà approfondito il tema della creatura da loro generata per difendersi dagli uomini: il Re della Notte, a sua volta leader degli Estranei.

La fonte citata dal The Sun ha aggiunto: “ I produttori hanno messo insieme un cast stellare e sarà un qualcosa di assolutamente irrinunciabile per chiunque ami Il Trono di Spade ”. Per il cast sappiamo già che saranno protagonisti Naomi Watts, Naomi Ackie (Doctor Who e prossimamente in Star Wars: L'ascesa di Skywalker), Georgie Henley (Le Cronache di Narnia) e Jamie Campbell Bower (Harry Potter e i Doni della Morte e Twilight). Inoltre, a breve potrebbe essere rilasciato un teaser in cui sarà presente proprio Naomi Watts.

Tuttavia non si parla solo di un prequel, sarebbero tre in totale le serie tv messe in cantiere dalla HBO, così da approfondire il più possibile il complesso mondo creato da George R.R. Martin, diventato un evento mediatico globale.