Il Trono di Spade, Peter Dinklage parla della relazione tra Jon e Daenerys

L’ansia per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, la serie Tv fantasy più famosa di sempre, cresce e, mentre i fan non stanno più nella pelle, Peter Dinklage si vede protagonista in un’inaspettata quanto curiosa intervista. Come ben tutti ricorderanno, il finale di stagione dello scorso anno si è concluso con la scena d’amore tra Jon Snow e Daenerys Targaryen ma, nascosto nell’ombra, al di là della porta di legno, si celava un preoccupato e contrariato Tyrion.

La prima domanda che chiunque di noi, quasi sicuramente, si è posto è stata: perché? Perché Tyrion sembra così preoccupato o, addirittura, geloso della relazione tra la Madre dei draghi e il Re del Nord? Bè, dopo un anno intero a domandarcelo finalmente abbiamo una risposta, o per lo meno qualcosa che ci si avvicina. È stato lo stesso Peter Dinklage a fornircela.

“È molto complicato. Tyrion ha dei sentimenti per Daenerys. Lui la ama o crede di amarla. Lei è fantastica, maestosa. Ma allo stesso tempo Tyrion rispetta molto Jon Snow. Sono le due persone con cui ha più cose in comune. Sono entrambi degli estranei all’interno delle loro famiglie rifiutandosi di seguirle nelle scelte che hanno compiuto e sperano in qualcosa di meglio.”

Forse sarete più confusi e perplessi di prima. Sicuramente per molti di voi le parole dell’attore non saranno niente di così sorprendente, in fin dei conti, agli occhi più attenti i sentimenti del nano saranno stati più che evidenti, ma averne la conferma non fa altro che far nascere nuovi interrogativi, nuovi dubbi. Cosa dovremmo aspettarci da questa nuova stagione? Tyrion come si comporterà? I suoi sentimenti dove lo porteranno e come si svilupperanno con progredire della trama. Ci sarà forse un triangolo amoroso? O magari un colpo di scena che mai ci potremmo immaginare? Bè, purtroppo o per fortuna, per scoprirlo dovremo attenderne l’uscita dell’ottava e ultima stagione, prevista per la primavera del 2019.