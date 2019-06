"Troppo ubriaco per dire sì". Divorzio lampo per Nicolas Cage

Sono trascorsi appena 69 giorni dalla data in cui Nicolas Cage si è sposato con Erika Koike e, il celebre attore di Hollywood, ha già chiesto e ottenuto il divorzio. Si tratta del quarto divorzio per il divo del cinema, ma come è stato riportato da Il Messaggero, la vicenda nasconde un risvolto inaspettato.

Lo scorso 23 marzo, a Las Vegas, si è celebrato il matrimonio fra Cage e la Koike, ma quattro giorni dopo il fatidico "sì", l’attore avrebbe già chiesto l’annullamento. La vicenda è finita in tribunale e, il giudice che ha dovuto risolvere la controversia, ha acconsentito alla richiesta di Nicolas Cage. Diverse sono le motivazioni del giudice che hanno spinto ad annullare gli effetti del matrimonio. Fondamentale è stata la tesi portata avanti dal legale dell’attore: "Troppo ubriaco per dire si". Ma non è finita qui. Nicolas Cage sarebbe stato anche vittima di frode dato che, l’attuale ex moglie dell’attore, avrebbe mentito di essere stata legata in passato con un noto trafficante di droga.

Un video che è stato girato qualche giorno prima del matrimonio avrebbe svelato la sconcertante verità. Si vede la coppia discutere animatamente e un testimone, che era presente durante la lite, avrebbe notato che Nicolas Cage era notevolmente ubriaco e inoltre avrebbe accusato la moglie di essere stata fidanzata con uno spacciatore di droga.

"Prima di richiedere la licenzia matrimoniale e prendere parte alla cerimonia – come hanno confermato i legai dell’attore – sia Cage che la Koike erano intossicati dall’alcol. Uno dei due avrebbe acconsentito senza comprendere le conseguenze della decisione".