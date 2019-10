Trovati nel cesto del pane dei filmati inediti dei Beatles

Sono venuti alla luce durante lo sgombero di una casa in Galles. Quei filmati, scoperti in un paniere, valgono circa 11mila euro. Si tratta di materiale video inedito che ha come protagonisti i Beatles.

Le bobine (tre in tutto) sono state trovate in un cesto per il pane, durante uno sgombero. Il loro valore è pari a 10mila sterline per ogni video, secondo quanto stabilito dalla casa d'asta Omega Auctions. "Q uesto materiale video è una grossa scoperta ", ha detto Paul Fairweather di Omega Auctions.

Uno dei filmati, mai visti in pubblico, mostra i Beatles mentre scherza con un giornalista durante un'intervista a Cardiff, nel 1965. A un certo punto, Ringo Star annuncia il prossimo film, un western, mentre John Lennon prende in giro il giornalista dicendogli che Paul McCartney ha cinque figli in Galles. "Tutti e quattro ridono e scherzano mentre l'intervistatore cerca di rimanere serio. Suono e immagine sono fantastici. Credo che non sia mai stato visto dal 1965 ", ha detto Fairweather.

Secondo quanto riporta Tgcom24, nel secondo filmato, invece, datato 1967, la band parla di Maharishi Mahesh Yogi, un guru indiano che ha inventato una tecnica di meditazione, mentre nella bobina più recente c'è una registrazione acustica di God.