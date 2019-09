Trovato morto nella sua abitazione di New York Ric Ocasek leader dei The Cars

Il rocker Ric Ocasek è stato trovato morto nel suo appartamento di Manhattan a New York. Il cadavere del 75enne, fondatore e leader della band rock new wave The Cars, è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di domenica nel suo letto. Le cause del decesso non sono state ancora stabilite, ma la polizia di New York afferma che il cadavere non presentava segni di violenza al momento del ritrovamento. La autorità locali hanno, inoltre, riferito di aver ricevuto una telefonata dall'abitazione del cantante, presumibilmente dall'ex moglie Paulina Porizkova, che avvisava di "un uomo incosciente" e che, una volta arrivati, i medici hanno dichiarato il decesso sul posto.

Ric Ocasek aveva fondato la band The Cars alla fine degli anni '70, leader indiscusso del genere new wave rock, raggiungendo il successo in America con canzoni come "My Best Friend's Girl", "Just What I Needed" e "Shake It Up". Il gruppo, molto popolare negli anni '80, si sciolse nel 1988 anche se tre dei quattro membri della band originale decisero di riunirsi per un ultimo album nel 2011 dal titolo "Move like this". Ric Ocasek, nel frattempo, aveva lavorato come produttore discografico (tra i suoi artisti c'erano Weezer, The killers, Nada Surf, Black 47, Bad Religion e Johnny Bravo) e come scrittore, dedicandosi inoltre alla passione per la pittura. Alla notorietà di Ocasek aveva contribuito il matrimonio con una delle modelle più famose degli anni '80, Paulina Porizkova, dalla quale si era poi separato nel 2017. Solo un anno fa, nel 2018, la band aveva ottenuto un importante riconoscimento: l'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame.