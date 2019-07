Truffò George Clooney: estradata la "Bonnie" Vanja Goffi dalla Thailandia

Nelle ultime ore è trapelata in rete la notizia che vede Vanja Goffi atterrata questo sabato a Malpensa, dopo essere stata arrestata a Pattaya lo scorso 16 giugno, insieme al suo compagno. A carico dei due pendeva il mandato di arresto internazionale, per aver architettato una valanga di truffe, tra cui, la più eclatante, compiuta ai danni del divo hollywoodiano George Clooney. La coppia truffaldina, passata alla cronaca con il nomignolo di "Italian Bonnie & Clyde", ha creato un brand di capi di abbigliamento usurpando il nome del celebre attore.

E la truffatrice Vanja "Bonnie" Goffi (45 anni) è atterrata all'alba di questo sabato 20 luglio a Malpensa, dopo essere stata estradata in Italia dalla Thailandia, a seguito di un'operazione internazionale portata meticolosamente a termine da una squadra speciale, composta cioé dalla Crime Suppression Division della Royal Thai Police in collaborazione con l'Interpol di Roma, coordinata dalla Direzione centrale della polizia criminale, e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.

Il compagno di Vanja Goffi e l'affaire George Clooney

Il compagno della Goffi, Francesco Galdelli (57 anni) è ancora in custodia cautelare in Thailandia, in attesa dell’estradizione e della sentenza del processo a suo carico con l'accusa di reato di evasione, per il quale rischia una condanna a tre anni di carcere. Nel lontano 2014, Galdelli era stato arrestato in un hotel di Pattaya, ma all'indomani del suo arresto sarebbe riuscito ad evadere corrompendo le guardie carcerarie con 20 mila bath, l'equivalente di 500 euro.

Nel processo tenutosi per la coppia truffatrice, era emerso che i due, Vanja e Francesco, avevano falsificato alcune fotografie che li ritraevano insieme a Clooney e apposto la firma dell'ex di Elisabetta Canalis all'intera documentazione del loro brand di abbigliamento. "C'è una foto dove fumo. Io non fumo e non ho questo orologio e non porto questi jeans a pinocchietto", queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni dell'attore, rilasciate in occasione della testimonianza di quest'ultimo riportata in tribunale contro i due truffatori.