"Tu sei il unico amore". La dedica di Ambra ad Allegri

Una coppia riservata e che schiva i flash dei fotografi quella formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. E due anni dopo l’ufficializzazione della loro unione, il legame è ancora forte e soprattutto inattaccabile. Lo dimostra una dedica molto romantica che l’ex di Francesco Renga ha dedicato al "suo" Massimiliano, in vista del secondo anniversario.

"Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino", scrive. Non si tratta però di una dedica che Ambra ha condiviso su i social, bensì si tratta di un bigliettino che è stato lasciato in bella vista sul sedile dell’automobile di Allegri. Parazzato dai fotografi di Chi, la toccante dedica è finita istantaneamente sul web. I due festeggiano così 2 anni di amore, di un sentimento puro e vero, che vive lontano dalle luci della ribalta. E questa dedica mette a tacere definitivamente un possibile ritorno di fiamma con l’ex compagno, padre di Jolanda e Leonardo. Ambra e Renga sono comunque ottimi amici e il celebre cantante è molto presente nella vita dell’ex diva di Non è La Rai, nonostante le incomprensioni e la fine della loro relazione.

La storia fra Ambra e Allegri procede quindi a gonfie vele, ma nessuno dei due è intenzionato a sposarsi. La cantante e attrice, tempo fa, ha rivelato di non sentire l’esigenza di essere sposata né di essere la fidanzata di qualcuno. Secondo il punto di vista di Ambra, basata amare un uomo per sentirsi felice e appagata.