Tu si que vales, la prima puntata senza Belen. Poi porta il certificato medico

A seguito del grande successo dell'anno passato Tu si que vales tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre. La novità è che alla prima puntata si sentirà la mancanza di Belen Rodriguez. La conduttrice, a poche ore dalla registrazione della puntata, si è sentita male e così non si è presentata. La produzione, però, ha deciso di registrare comunque e così si vedranno solo Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara durante la prima messa in onda. Il giorno dopo la registrazione, l'argentina ha presentato un regolare certificato medico ed è tornata in forma in brevissimo tempo.

Belen Rodriguez, nessuna gravidanza all'orizzonte

La famosa soubrette ha smentito categoricamente le voci su una presentua seconda gravidanza, questo pettegolezzo stava girando ormai già da tempo, per la precisione da quando Stefano De Martino e l'argentina sono tornati insieme. Il malore, che qualcuno imputava ai sintomi di una gravidanza, in realtà è stato solo qualcosa di passeggero.

Il quotidiano Chi, in edicola oggi 31 luglio, ha riportato: "Belen Rodriguez ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che è stata registrata regolarmente senza di lei. L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena, smentendo chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza. In compenso, durante la registrazione, c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare".

La novità, nella prima puntata, sarà Sabrina Ferilli in qualità di giudice popolare. Posizione occupata in precedenza da Mara Venier e Iva Zanicchi.

