"Ti spacco la faccia...": scintille a "Tu Si Que Vales"

Nell'ultima puntata di Tu Si Que Vales andata in onda la sera del 7 dicembre 2019, il pubblico ha assistito al ritorno di un volto conosciuto, Vincenzo De Santis. Anche in questo caso, De Santis e Rudy Zerbi hanno dato vita ad una discussione a dir poco infuocata. Il giudice dello show Mediaset ha contestato la performance del concorrente, che stavolta ha proposto il celebre brano di Pino Donaggio "Io Che Non Vivo Senza Te". L'uomo non ha tollerato i commenti negativi da parte del membro di giuria ed ha iniziato ad attaccare Rudy con minacce alquanto pesanti, affermando di volergli spaccare la faccia: “Ascoltami, tu ce l’hai proprio con me. Io giro il mondo e tu? Tu stai lì seduto. Io sono meglio di te. canto nei migliori locali, cose che tu puoi solo sognare. E adesso non mi fare inca**are. Io ho cantato una canzone benissimo. Tu non sei musicista e non sai proprio niente. Usciamo fuori che ti faccio vedere. Tu non comandi un ca**o. E non ti far trovare per la strada. Senti ora vengo lì e ti spacco la faccia. Ma vai a fare in cu**.”

Tu Si Que Vales: Rudy Zerbi minacciato da concorrente

​Nell'ultima puntata dello storico show Tu Si Que Vales, in onda tutti i sabati su Canale 5 in prima serata, Rudy Zerbi ha avuto un'accesa discussione con il concorrente Vincenzo De Santis, già visto in azione in passato all'interno del programma Mediaset. De Santis ha proposto un famoso brano di Pino Donaggio, "Io Che Non Vivo Senza Te". Una performance che non è stata molto apprezzata dal giudice. Ricordiamo che la giuria del programma è formata, oltre a Zerbi, da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Il concorrente, tuttavia, non accettando i pareri negativi da parte di chi di dovere, ha perso le staffe, iniziando un conflitto a parole con il giudice e produttore discografico originario di Lodi al quale ha minacciato di "spaccargli la faccia". Prima della performance, Zerbi aveva già manifestato un atteggiamento polemico nei confronti del concorrente citando alcuni episodi controversi avvenuti nelle edizioni passate dello show.

Il giudice ha infatti salutato l'entrata di De Santis con tali parole: "Quello che parla più di quello che canta". Rudy si era lamentato che in passato che De Santis avesse posto del testo inglese all'interno di celebri canzoni italiane da lui proposte. Gerry Scotti ha di conseguenza chiesto all'uomo la sua città di provenienza, Vincenzo ha risposto: "Philadelphia". Il conduttore di Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera, ha commentato rivolgendosi a Zerbi: "È in trasferta mondiale per noi, è logico che qualche parola d'inglese gli debba scappare".

Nonostante il consenso apparentemente positivo da parte di Maria De Filippi e degli altri giudici, Rudy Zerbi ha accusato Vincenzo De Santis di non aver mai detto prima che provenisse dagli Stati Uniti e dato che il brano cantanto in italiano, a suo dire, non era andato bene, Zerbi ha consigliato a De Santis di riproporlo in inglese. Questa richiesta da parte del membro della giuria (noto per la sua severità) è stata letta da Vincenzo come una provocazione, andando perciò su tutte le furie.

