Tu si que vales, Sabrina Ferilli incantata dal ballerino: "C... me ne frega del palo"

Tu si que vales è da sempre un programma di successo. I telespettatori si divertono, si appassionano e amano seguire il loro beniamino fino alla fine del percorso. I giudici, poi, sanno scherzare fra loro con battute e frecciatine a colori. E infine c'è la stupenda Belen Rodriguez. La showgirl argentina dove la metti sta: sa ballare, sa cantare, sa condurre e sa scherzare.

E così, anche la scorsa puntata, è stato un gran successo: è stato il programma più visto della prima serata con più di 5 milioni di spettatori. Ma questa volta a catturare l'attenzione del pubblico è stata la bellissima Sabrina Ferilli. Il presidente della giuria popolare, nota a tutti per la sua grandissima simpatia (ma anche bellezza), è rimasta folgorata dalla pole dance del ballerino ucraino. Ma anche (o forse soprattutto) dalla bellezza dell'atleta.

Così, una volta finita l'esibizione, l'attrice si offerta di portargli l'accappatoio. E fra una battuta e l'altra di Maria De Filippi, la Ferilli si è lasciata scappare qualche complimento in più. "Il palo fa veramente miracoli. Sei bellissimo", ha iniziato. La De Filippi intuisce subito il terreno fertile e la gag è presto servita. "Sabrina hai visto quante difficoltà in questa performance?", chiede Maria. Ma qui il piatto è servito e l'attrice non usa mezzi termini: "Io le difficoltà non le ho viste perché ero attratta dalla fisicità del ragazzo, dai muscoli del ragazzo, dall'elasticità del ragazzo e l'ho associata a tanti movimenti. Quella che ho sognato io di performance è meglio di questa della vasca, te lo posso assicurare".

E mentre Maria continua (apposta) a chiederle del palo mobile, lei taglia corto: "Il palo, il palo, ma che cazzo me frega del palo Maria?!?". E come darle torto.