"Tuo figlio ti odierà". Il web vomita cattiverie contro la Ferragni

Da quando Chiara Ferragni è Chiara Ferragni - per quello che la conosciamo noi - il popolo del web si dà alla pazzia gioia. Vuoi per i commenti negativi, vuoi per gli apprezzamenti, la moglie di Fedez è sempre al centro della cronaca rosa. Le sue foto non passano inosservate, i video nemmeno. Ma il bello è che succede pure che se la fashion blogger pubblica sui social uno scatto, dopo qualche giorno qualcuno si sveglia per andarle contro. Così è successo, infatti, con una foto condivisa su Instagram qualche giorno.

Chiara si trova con il figlio Leone sulle giostre. I due sorridono, si divertono e si amano. Come solo mamma e figlio possono amarsi. "Bruco mela afternoon", scrive Chiara. Ma apriti cielo. I leoni da tastiera diventano delle iene e vomitano cattiverie. Perchè fra i commenti ne spuntano alcuni di vergognosi. "Non riesco a trovare un termine che definisca la tua anaffettività. Non riesci a stare mezz'ora senza quel dannato cellulare. A quel bambino, se ti va bene, gli sarai indifferente, se ti va male ti odierà", scrive un utente agguerritissimo. E un altro gli fa eco: "Tanto sappiamo che non te ne occupi tu. C'è sempre la tata".

I commenti su questa linea sono davvero tanti. Forse troppi anche per la Ferragni che solitamente trova un modo simpatico per mettere fine alle polemiche. "Non meriti neanche una risposta ironica", replica l'influencer. Forse un commento del genere non meritava neanche di essere letto.