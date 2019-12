Tutti sul sidecar, la cartolina vintage dei Cambridge conquista il web

La aspettavano tutti e finalmente la cartolina di Natale dei Cambridge al gran completo è stata finalmente diffusa, ma non da William e Kate sui loro social, ma sull’account Twitter di uno dei pochi destinatari di questo speciale biglietto d’auguri, il pilota cadetto della Royal Air Force Dawn McCafferty. Nella foto si vede il cartoncino aperto con a destra l’immagine di William e Kate con i tre figli George, Charlotte e Louis e sulla destra, prestampato l’augurio " Wishing you a very Happy Christmas and New Year" (' Auguri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo ', ndr) e poi, a penna nera, gli auguri personali della Duchessa, che si firma Catherine, il suo vero nome per esteso.

Grazie all’anteprima che l’ufficiale ha voluto condividere su Twitter, i sudditi di Sua Maestà e tutti coloro che attendevano di vedere un nuovo ritratto ufficiale della famiglia Cambridge, sono stati accontentati e in rete girano anche dei video che esaminano nei dettagli la singolare foto che William e Kate hanno deciso di usare per fare i loro auguri a famigliari, amici e conoscenti, oltre al loro personale e ad alti dignitari di tutto il mondo. L’immagine, rispetta a quella d’anno scorso, che vedeva la famigliola allegramente abbarbicata su un ramo di un albero del giardino della loro casa di Anmer Hall, nel Norfolk, sembra più studiata e meno spontanea, ma i sudditi hanno mostrato subito di adorarla, postando sui social migliaia di commenti pieni di complimenti.

I cinque posano infatti su un sidecar d’epoca color cachi e la stessa patina della foto regala un appeal vintage all’elegante foto che vede papà William in jeans scuri e camicia celeste sbottonata in modo casual mentre, in sella alla moto, tiene ben stretto il minore dei suoi figli, Louis, 1 anno e mezzo, che indossa una tutina dello stesso colore della camicia del padre e una polo scura. Accanto a loro, posa in piedi e sorridente Kate Middleton, con un elegante abito turchese a stampa floreale, molto bon ton, con cintura in vita a mostrare la sua perfetta linea e silhouette. Nel lato del sidecar dove si accomoda il passeggero si trovano George, con capelli scomposti da monello, polo scura e calzoncini a quadri rossi e blue e Charlotte con espadrillas ai piedi, deliziosa acconciatura ai capelli e un abitino blue con gonna stampata in pied de poule e pied de coque molto classico e raffinato. L’immagine, visto l’abbigliamento leggero di tutti i Cambridge, deve essere stata scattata d’estate in una non meglio precisata località e diffusa adesso per la tradizionale cartolina di Natale.

Il sidecar è un " Rickman Metisse " e l’idea di includerlo in una foto di famiglia potrebbe essere stata del principe William, grande appassionato di motociclismo e moto d’epoca. Quanto al fatto che il biglietto d’auguri condiviso su Twitter dal pilota della Royal Air Force sia firmato a penna nera dalla Duchessa deriva dal fatto che Kate è diventata patrona dei RAF Air Cadets nel dicembre 2016, subentrando al duca di Edimburgo, che ha ricoperto la carica per 63 anni. La sua nomina a commissario capo onorario dell'aria ha segnato il suo primo ruolo legato alle forze armate. Accanto alla fotografia dell'attesissima cartolina, il pilota Dawn McCafferty ha scritto su Twitter come didascalia: " La Cartolina di Natale del nostro Patrono Reale, la Duchessa di Cambridge, che condivido con tutti i membri cadetti dell'aeronautica" .

La foto è piaciuta moltissimo agli inglesi perché ritrae un momento famigliare felice di una delle coppie più amate di sempre tra i Reali d’Inghilterra, nonostante questo sia stato un anno difficile per la coppia, a causa delle voci su un presunto tradimento da parte di William, voci sedate sul nascere con grande forza dai legali di Buckingham Palace, al punto che oggi non se ne parla più e il rumor è stato relegato al rango di mero pettegolezzo. Quello che resta e che gli inglesi ammirano in questa foto è il ritratto di una famiglia felice e solida, con tre bambini che sono amatissimi nel Regno. Intanto i sudditi adesso attendono la cartolina di natale di Harry e Meghan che stanno trascorrendole festività in Canada, Chissà se Meghan romperà anche questa di tradizione o sfiderà la cognata con una foto in cui punterà tutto sulla dolcezza del sorriso di Archie che festeggia il suo primo Natale.