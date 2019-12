Checco Zalone: "Tutto è politica ma non ho fatto un film anti Salvini"

Al lancio di Tolo Tolo, le élites di massa si scatenano. Giornalisti, curiosi, popolo del web: tutti aspettano il Verbo. E Checco Zalone, in cuor suo se la ride: «Speriamo negli incassi», si augura fingendo noncuranza.

Il suo film fa pensare che servano nuovi italiani

«Può essere una lettura. Tolo Tolo non è un film su persone che cercano un futuro diverso, ma semplicemente un futuro. Cito De Gregori: La gente sa benissimo dove andare/ quelli che hanno letto milioni di libri/ e quelli che non sanno parlare».

Come mai le scene da Mamma Roma?

«Dovevo usare I 400 colpi di Truffaut, ma non ci hanno dato i diritti».

E che dice della sua imitazione di Mussolini?

«È stato divertente: c'è questo cogli... (è lui stesso ndr) che parla come il Duce».

Salvini ha detto che la farebbe senatore a vita.

Chiacchiere. Se non vedo i fatti... Salvini si sentirà deluso? Che caz.. ne so? Non mi pongo il problema».

Alla sua prima regia, era smarrito?

«No: mi sono subito trovato. Ma girare è difficile».

Si aspettava le polemiche, all'uscita della videoclip Immigrato?

«Non m'aspettavo d'essere sulle prime pagine dei giornali. Dopo tre giorni, mi sono stancato di seguire la polemica».

Com'è nata la collaborazione con Virzì?

«Mi ha chiamato e abbiamo cominciato a scrivere. A un certo punto ho costruito il personaggio su di me. Per le difficoltà, ho bestemmiato: avrei voluto che girasse lui! Ma è stato meglio l'abbia fatto io. Che sfortuna, sul set: 20 settimane di pioggia nel deserto. Non succedeva da 20 anni».

Ha detto che dieci anni fa l'avrebbero arrestata per Immigrato.

«Ho usato un'iperbole, ma i social fanno da megafono. Cinicamente, un bel battage per me».

Ci parla del suo personaggio?

«È la metafora di uno che è incapace di guardare oltre i suoi piccoli problemi. Gli scoppia la guerra intorno, ma lui pensa ai caz.. suoi».

A parte che è pugliese, come mai ha inserito Vendola nel film?

«A Nichi, basta che gli dai 1000 euro è spiritosissimo».

Il suo film è anti-Salvini?

«Anche se tutto è politica, non mi metto a fare un film contro Salvini».