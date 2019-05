A tutto ritmo l’ultima puntata di Domenica In. Oretta Berti scatenata in studio

È stata una stagione di grandi successi quella di Domenica In. Su Rai Uno il salotto pomeridiano di Mara Venier, durante questa stagione televisiva, ha ospitato storie di vita vissuta, attori, attrici e cantanti. Non sono mancati i momenti di grande commozione, come quelli comici e più spensierati.

Nella puntata di oggi, l’ultima, in onda domenica 26 maggio, a Domenica In è intervenuta la mitica Orietta Berti che, a sorpresa, ha stupito il pubblico. É arrivata in studio sulle note di una canzone indiana, trascinata dai ballerini di Rai Uno in un ballo scatenato. La cantante, che tra l’altro è in forma smagliante, ha coinvolto Mara Venier nella coreografia, ma anche Romina Power e sua figlia, intervenute in studio. E come è giusto che sia, il pubblico ha accolto con entusiasmo il siparietto comico. Poco prima però dell’arrivo di Oretta Berti, Romina e sua figlia, sono state intervistate dalla padrona di casa.

"Al momento sono ancora single", rivela a Domenica In Romina Power. "Per ora mi godo la mia famiglia e la serenità", conclude. La donna però ha glissato sulle recenti dichiarazioni di Al Bano che ha rilasciato a "Un giorno da pecora". Tra i due c’è ancora un mistero sul loro possibile ritorno di fiamma.