La tv che vedremo in autunno

La maggior parte delle persone non è ancora andata in vacanza, ma la tv si porta avanti con il lavoro e già sono pronti i programmi Mediaset (la presentazione Rai è per il 9 luglio) che vedremo nella prossima stagione.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha raccontato davanti ad un’affollata conferenza stampa tutte le novità, ma anche le riconferme che ci terranno incollati alla tv nel prossimo autunno e inverno delle tre reti Mediaset: Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Ecco i dettagli:

Prime time Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Canale 5: Anche quest’anno farà da padrona Maria De Filippi con tutti i programmi più amati: “Tu si sue Vales” e “Temptation Island Vip”. Nel 2020 tornano “C’è posta per te” e “Amici”. Le novità saranno “Amici Vip” la versione celebrity di “Amici”, poi “Eurogame” il nuovo nome per il vecchio “Giochi senza Frontiere” che vedrà alla conduzione Ilary Blasi (che lascia il Grande Fratello Vip) e Alvin. In autunno ci sarà “Il Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, che come dicevamo sarà orfano di Ilary Blasi e “Live non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso, e in primavera 2020 le nuove edizioni de “L’Isola dei famosi” e “All Together now”.

Italia 1: Sette saranno le produzioni originali per la rete “giovane” di Mediaset. A cominciare da “Freedom - Oltre il confine” sempre presentato da Franco Giacobbo. Nuovo programma di Pio e Amedeo “Low Cost”. Ci sarà anche il ritorno in versione rivista de “La Pupa e il Secchione” e il nuovo programma comico di Diego Abatantuono “Social”. Immancabili le Iene sempre condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e “Colorado”.

Rete 4: Torna Piero Chiambretti con “CR4-La Repubblica delle Donne”, Nicola Porro con “Quarta Repubblica” e Paolo Del Debbio con “Dritto e Rovescio”. Non mancherà la cronaca con “Quarto grado” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Immancabili le soap in prima visione “Il Segreto” e “Una Vita”.

Canale 5

Le Fiction

Sei titoli nuovi per la rete ammiraglia:"Made in Italy" con Greta Ferrero e Margherita Buy, "Oltre la soglia" con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, "Il processo", con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, "Fratelli Caputo" con Nino Frassica e Cesare Bocci, "Scomparsi" con Alessandro Preziosi e "Giustizia per tutti" con Raoul Bova. Insieme a titoli inediti ci saranno i ritorni di serie amatissime. Ecco quindi "L'isola di Pietro 3" e la seconda stagione di "Rosy Abate".

Day Time

Nessuna novità per questa fascia oraria: Si inizia da “Mattino 5”, “Forum” Beautiful", "Una vita", "Uomini e donne", "Il segreto" e "Pomeriggio cinque".

Preserale

Confermato Gerry Scotti con i grandi classici “Caduta Libera” e “The Wall” ma sarà anche a capo di una novità: “Conto alla rovescia”. Confermato anche “Avanti un altro” con Paolo Bonolis.

L’access Prime Time

Immancabile ormai da decenni il programma di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”.

Seconda serata

Anche quest’anno tornerà il Maurizio Costanzo Show.

Week end

Nessun cambiamento anche per il week end dove saranno presenti "Verissimo", "Amici", "Melaverde" e "Domenica Live".

Italia 1

Day Time

Nuove stagioni di grandi cult come il finale di “Big Bang Theory”, "Young Sheldon", Will & Grace" e "The Middle” e la trentesima stagione dei “Simpson”. Due nuove serie tv: "Brooklyn Nine-Nine" e "Modern Family”.

Seconda serata

Tanto calcio con la conferma di “Tiki Taka” con Pierluigi Pardo.

Seconda serata serie tv

Le nuove stagioni dei “Griffin” e “American Dad” e in prima tv “Miracle Woekers”.

Informazione

Conferma per “Studio Aperto” e “Sport Mediaset”.

Rete 4

Day Time

Confermato "Lo sportello di Forum" condotto da Barbara Palombelli, "Ricette all'italiana", con Davide Mengacci e Anna Moroni, "Parola di pollice verde" condotto da Luca Sardella, "I viaggi del cuore", condotto da don Davide Banzato, e "Donnavventura".

Access Prime Time

Protagonista l'attualità con "Stasera Italia", condotto da Barbara Palombelli, e "Stasera Italia Weekend", con la coppia Giuseppe Brindisi-Veronica Gentili.

Preserale

Torna l'approfondimento di "Fuori dal coro", condotto da Mario Giordano con Luisella Costamagna.

Cinema e Prima Tv

A Star is born

Animali fantastici - i crimini di Grindewald

Annabelle 3

Aquaman

Croce e Delizia

Doctor Strange

Dolor y Gloria

Due gran figli di...

Florence Fortunata

Game night - Indovina chi muore stasera

Geostorm

Godzilla 2 – King of the Monsters

Guardiani della Galassia 2

Il corriere – The mule

Il libro di Henry

Independence day: Rigeneration

It

Justice League

L’uomo di neve

La llorona – Le lacrime del male

Le due vie del destino

Logan: the wolverine

Ocean’s 8

Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar

Pokemon: Detective Pikachu

Rampage

Ready player one

Shark il primo squalo

Shazam!

Smallfoot – il mio amico delle nevi

The nun

USS Indianapolis