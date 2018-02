Un tweet di Kylie Jenner fa perdere 1,3 miliardi a Snapchat

Sembra incredibile, ma in fondo ha senso, se si considera che Kylie Jenner, sorellina di Kim Kardashian, è sempre stata una grande utilizzatrice di Snapchat, l'applicazione che permette di mandare foto e messaggi "a tempo".

È bastato un suo messaggio su twitter, in cui si lamentava di un restlying grafico che non l'ha convinta e che le sta facendo usare Snapchat sempre di meno, a far crollare il titolo della società, che ha perso 1.3 miliardi a Wall Street.

La stellina dei realità americani (guarda le foto) ha comunicato su Twitter di non usare più Snapchat da giovedì. "Qualcun altro non apre più Snapchat? O sono solo io..., è così triste", ha cinguettato a 24,5 milioni di follower del suo account. A poco è servito il suo tentativo di rimediare poco dopo, che non ha invertito la rotta del titolo.

"Amo ancora Snap... è il mio primo amore", ha scritto. Ma i mercati non devono averle dato retta. Le azioni hanno ceduto quasi l'8% e chiuso con una perdita del 6%.