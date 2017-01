U2 raddoppiano: biglietti introvabili per il 15 luglio

Il concerto degli U2, previsto il 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma, è già un caso. I biglietti sono stati bruciati in meno di dieci minuti e i fan hanno scaricato la loro furia sui social. Per evitare un nuovo caso Coldplay (quando un servizio de Le iene denunciò le irregolarità nella vendita dei biglietti per i concerti italiani della band) l'organizzatore del concerto Live Nation ha subito organizzato un altro concerto del gruppo irlandese il 16 luglio. I biglietti per la seconda data romana del The Joshua Tree Tour saranno in vendita da lunedì prossimo, 23 gennaio, sperando di soddisfare così le richieste di altre decine di migliaia di fan. Gli U2 saranno in tour da maggio per celebrare The Joshua Tree, il loro disco di maggior successo che compie trent'anni e contiene alcuni dei loro classici come With Or Without You e I Still Haven't Found What I'm Looking For. I due show della band di Bono Voxx saranno gli unici spettacoli italiani della tournée mondiale che verrà impegnato il gruppo. Intanto la band pare stia scrivendo i brani per un nuovo album, anche se l'impatto dal vivo degli U2 è qualcosa di indescrivibile emotivamente.