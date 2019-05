Ubriaco si addormentata sull'auto di Jonathan Kashanian e lui filma tutto

Milano di notte regala scenari inattesi: deve averlo pensato anche Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello oggi conduttore radiofonico e opinionista. La scorsa notte, infatti, Kashanian è stato protagonista di una disavventura al limite del surreale, mentre si stava accingendo a partire a bordo della sua auto nel cuore di Milano.

Poco prima di mettere in moto la macchina un uomo, apparentemente ubriaco, si è appoggiato al cofano della sua vettura addormentandosi. Jonathan Kashanian, per testimoniare il fatto, ha filmato l’episodio condividendolo nelle stories di Instagram e chiedendo aiuto ai follower: "Ragazzi aiuto! Quest’uomo ubriachissimo si è addormentato sul mio cofano, come faccio a partire? Ho suonato il clacson ma non si sposta e io se mi muovo rischio di fargli male".

Una situazione paradossale che ha trattenuto l’ex gieffino per oltre mezz’ora, senza riuscire a trovare il modo di rimuovere l’ubriaco dal cofano della sua vettura. Nei video si vede uno sconosciuto appoggiato all’auto, in evidente stato confusionale, prima accasciato poi, ripresosi, appoggiato frontalmente. Ma lui di andarsene proprio non ne vuole sapere e Jonathan entra nel panico. I video si interrompono e solo dopo qualche ora condivide nelle stories un nuovo fotogramma dove spiega: "Mi sembra giusto informarvi su come è finita con l’ubriacone che si è addormentato sul mio cofano! Dopo varie claksonate inutili sono sceso ed ho chiesto ad un passante di aiutarmi a spostarlo. L’ho messo a sedere su una specie di seggiola vicino ad un bar di quelli notturni. Mi sembrava stesse bene. E dopo la bellezza di mezz’ora ho potuto riprendere la mia macchina".

