Giulia Cavaglia da tronista a corteggiatrice? Il like sibillino

Dopo aver coperto il ruolo di tronista a Uomini e donne, Giulia Cavaglia potrebbe molto presto tornare in tv e in un ruolo inedito. La sua scelta di proseguire la frequentazione avviata in tv con Manuel Galiano si è rivelata fallimentare, tanto che i due si sono recentemente detti addio. In occasione della puntata finale del suo trono, andata in onda su Canale 5, la Cavaglia aveva dovuto comunicare al suo ormai ex corteggiatore Giulio Raselli che non sarebbe uscita con lui dal dating-show di Maria De Filippi. Una scelta che sembra aver fatto soffrire Giulio, il quale poi è riuscito a rialzarsi sfoderando le sue armi di seduttore nel ruolo di tentatore a Temptation island, dove ha stregato la fidanzata di Nicola Tedde, Sabrina Martinengo. E adesso che si avvicina la nuova stagione di Uomini e donne la scelta di Raselli, di coprire il ruolo di tronista, fa discutere molto gli utenti sui social, tant'è vero che sono giunti dei messaggi alla Cavaglia in merito.

I gesti di Giulia Cavaglia dopo l'addio a Giulio Raselli

"Mi state tormentando con questa cosa che Giulio è salito sul trono -si è così rivolta ai suoi follower l'ex tronista Giulia Cavaglia, parlando del futuro tronista-. Io sono solo molto felice per lui e gli auguro tutto il meglio. Questo è il mio commento. Daje tutta!". E non finisce qui. Perché il profilo Instagram tronoclassiconews ha scovato un like sibillino, rilasciato dalla Cavaglia a un commento di un fan: "Si, mi è piaciuta molto! Sia da corteggiatrice che da tronista (Giulia Cavaglia, ndr)! Ha spiazzato tutti con la sua scelta finale! Forse per paura… però Giulio sarà sul trono quest’anno… chissà a qualche colpo di scena nell’andare a corteggiarlo! Nella vita l’orgoglio va messo da parte per amore". Gli ultimi gesti social compiuti da Giulia potrebbero voler lasciar intendere che l'ex tronista abbia intenzione di riprovarci con Giulio Raselli, nelle vesti di corteggiatrice a Uomini e donne.

