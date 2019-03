U&D, Irene dopo la scelta presa di mira sui social: "Voleva copiare Giulia De Lellis?"

Luigi e Irene sono una coppia: dopo il loro percorso a Uomini e Donne, i due giovani si possono finalmente godere la loro vita a due. Dopo la scelta nel castello, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice non si sono divisi: secondo gli ultimi avvistamenti, il Mastroianni e la Capuano si trovano in Sicilia, per conoscere la famiglia di Luigi, dopo averla incontrata alla festa. Ancora non sono tornati attivi sui social, ma il profilo Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi ha postato uno scatto dei due felici e abbracciati.

Anche se Luigi e Irene non hanno ancora pubblicato foto in prima persona, la Capuano, suo malgrado, è stata la centro dei alcune conversazioni degli utenti del web. Secondo alcuni, infatti, la giovane, durante la scelta, ha voluto copiare Giulia De Lellis, scegliendo un abito molto simile a quello indossato dall'influencer quando fu la scelta di Andrea Damante. Irene non ha replicato in prima persona, ma per lei non è la prima volta che viene paragonata a Giulia.

Chi ha seguito il trono di Luigi ricorderà che la ragazza fu definita da quello che ad oggi è il suo fidanzato proprio come "Giulia De Lellis 2.0" , cosa che non fece per nulla piacere ad Irene. In quella occasione, la Capuano ha replicato duramente a questa che probabilmente è stata una provocazione. Irene non ha respinto l'accusa di voler imitare la famosissima esperta di tendenza, che abbiamo visto proprio come consigliera di stile durante gli speciali dedicate alle scelte.

Probabilmente sarà la stessa Irene a rimandare al mittente tali dicerie, ma adesso è troppo occupata a vivere la felicità tanto sognata durante tutto il suo percorso da corteggiatrice. La coppia presto potrà condividere con i numerosi fan il loro amore, proprio come hanno fatto Ivan e Sonia che si sono già scambiati le prime dediche social e che saranno presenti alla registrazione di Uomini e Donne prevista per questa domenica 3 marzo. E Giulia cosa ne penserà di questa polemica? Se anche fosse vero che Irene ha preso spunto da lei, cosa in cui non ci sarebbe nulla di male, per la De Lellis sarebbe solo l'ennesima dimostrazione di quanto è amata.

