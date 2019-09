U&D, Javier viene "segnalato" e la tronista Sara finisce in lacrime

Tensione nella nuova puntata che ha visto protagonisti la tronista Sara Tozzi e il suo aitante corteggiatore Javier Martinez, a Uomini e donne. Nel nuovo appuntamento tv del Trono classico, la conduttrice Maria De Filippi ha rivelato in studio una segnalazione giunta alla redazione del programma sul conto di Javier. "Javier c'è un piccolo problema -ha fatto sapere la padrona di casa De Filippi a Javier-. Questo programma va in onda da una vita, è un format dove si acquista visibilità. Nessuno ha la pretesa che ci si sposi, tante persone ci hanno fregato. Ma alla fine hanno fregato loro stessi. Detto questo, è arrivata una segnalazione, giunta ad un giornalista che l'ha girata a Claudio della redazione...è stata chiamata questa ragazza, che a sua volta ha girato gli screenshot delle vostre conversazioni al giornalista".

Interpellato sulla segnalazione giunta ai danni di Javier, Claudio della redazione ha riferito in studio che Javier avrebbe detto 'ti amo' alla sua presunta ragazza e avrebbe confidato a quest'ultima di voler partecipare a Uomini e donne solo per "migliarare la situazione economica personale". "Io e lei ci siamo lasciati prima di Temptation island - ha dichiarato Javier a sua discolpa (Martinez ha scritto 'Ti amo' alla ragazza della segnalazione a fine agosto, ovvero pochi giorni prima di entrare ufficialmente a far parte del programma)-. Io sinceramente con questa ragazza non ho più nulla da condividere. In questo momento non sono impegnato con nessuna ragazza".

La decisione di Sara Tozzi a Uomini e donne

"La presa in giro dà fastidio", ha chiosato Sara Tozzi, apparsa visibilmente provata per quanto poco prima appreso nello studio di Uomini e donne. La bionda neo tronista è finita in lacrime durante la nuova puntata del trono classico, non nascondendo al pubblico di sentirsi presa in giro dal corteggiatore Javier Martinez. "Io non voglio cominciare una conoscenza con queste basi", ha infine sentenziato Sara sul conto dell'argentino.