Karina Cascella si sfoga e i fan si preoccupano: "Non si è sempre felici"

Dopo l'improvvisa e triste morte della sua cagnolina Carolina, con la quale la figlia Ginevra è cresciuta, Karina Cascella ha fatto sapere che non sta vivendo un periodo roseo. L'ex opinionista di Uomini e donne ha riportato un lungo sfogo nella descrizione di un nuovo post pubblicato in rete, che nelle ultime ore preoccupa molto gli internauti.

"Ci sono periodi difficili – ha esordito la Cascella nel suo ultimo messaggio di sfogo condiviso su Instagram –… Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi… Ed è vero… non sei sempre felice. Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e l’amore che tiene unita la famiglia. So di essere molto fortunata da questo punto di vista e con Max e Ginni mi sento più forte". "#Passeràtuttoanchequesta" è l'hashtag sibillino lanciato a corredo del suo ultimo post, che conferma il momento buio che sta attraversando Karina Cascella. "Fai stare tutti col fiato sospeso...perché certi post per poi non chiarire? Potevi evitare", quest'ultimo è uno dei messaggi critici ricevuti dall'ex volto di Uomini e donne, sotto il suo ultimo post.

Karina Cascella e il mistero sul momento buio

L'opinionista televisiva Karina, al momento, sceglie di mantenere il massimo riserbo sul suo momento "no" e ha sconfessato che possa trattarsi di un problema di salute. E, intanto, si vocifera che la Cascella potrebbe partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip in arrivo. Ma alla luce dell'ultimo sfogo social della diretta interessata, il rumor sulla sua partecipazione al Gf Vip 4 potrebbe essere del tutto smentito.

