Jack risponde a Mario Serpa: "Non è sereno"

Continua la lotta intestina sorta tra alcuni protagonisti di Uomini e donne, per via di un commento social pubblicato dall'autrice tv e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Quest'ultima aveva di recente difeso l'ex tronista gay Claudio Sona, sotto un post, dalle accuse che tacciano il giovane di essere stato fidanzato durante il suo percorso intrapreso al dating-show di Canale 5, durante il trono gay.

Ma la posizione palesata dalla Mennoia in difesa di Sona ha provocato l'ira di Mario Serpa, il ragazzo scelto da Claudio, che ora lamenta di essere stato emarginato e trattato con poca trasparenza dallo staff di Uomini e donne durante e dopo l'esperienza vissuta al format targato Mediaset. Serpa è convinto che Sona fosse fidanzato quando quest'ultimo era sul trono. Ma le accuse lanciate da Serpa sembrano aver infastidito gli opinionisti storici del format, Gianni Sperti e Jack Vanore. "Quando si parla o si scrive qualcosa, il modo con cui lo si fa evidenzia molta frustrazione personale", ha scritto ai suoi follower Sperti, parole sibilline che alluderebbero proprio alla querelle che lo vede coinvolto insieme a Mario Serpa. Ma non finisce qui, perché anche l'altro opinionista, Jack, ha voluto avere voce in capitolo, difendendo a spada tratta la veridicità del programma di Maria De Filippi.

Jack Vanore non ci sta e difende Uomini e donne

"Ho intravisto velocemente qualcosa. Non lo so nemmeno io che pensare", ha riferito tra le sue Instagram stories Jack Vanore, circa l'affaire Mario Serpa. Poi arrivano i pensieri maturati dall'opinionista sull'ex corteggiatore, che ha definito proprio Jack e Gianni Sperti "due scagnozzi": "Parla ancora della sua storia con Claudio. Che poi mi pare che dopo il trono ci sia tornato insieme, per poi rilasciarsi successivamente. Mi mette in mezzo ad una situazione che non conosco così bene. L’unica cosa che mi dispiace è che si vede che non è sereno e appunto a me dispiace per questo, dispiace per lui più che altro".

