U&D, Oscar Branzani replica alle voci su Eleonora Rocchini

Nonostante non sia ancora chiaro il rapporto che lega Oscar Branzani a Eleonora Rocchini, sono tante le voci che circolano sulla coppia dopo la fine della loro relazione.

Tutto è cominciato quando, la scorsa settimana, Oscar Branzani ha dato una sistemata al suo profilo Instagram cancellando gran parte delle foto che lo ritraevano con la sua ex fidanzata Eleonora Rocchini. La stessa, resasi conto di quello che stava facendo Oscar, ha messo like a un commento molto duro su Oscar. “Per eliminare le foto della tua ex ci hai messo cinque anni, per eliminare quelle della Rocchini due mesi. E meno male che col tempo si dovrebbe diventare più maturi! D’altronde tu sai cosa hai fatto eppure ti comporti pubblicamente come se avessi la coscienza pulita e fai passare lei per l’ingrata” , recita il commento.

Ma la ragazza che commenta non si ferma certo qui e prosegue così: “Tra l’altro hai scelto come confidente una persona che nelle sue chat non fa che darle dell’alcolizzata, per dire la cosa più gentile, anche se di facciata fa finta di sostenere entrambi. Non sono tutti stupidi Oscar. Stai attento” . E infine conclude: “Ma cosa pensa Oscar Branzani di queste voci? Davvero si confida con amiche che poi vanno in giro a dire peste e corna della ex?” .

Insomma, a quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne si è circondato di persone che diffamerebbero Eleonora, pur fingendo tutto il contrario, a tal punto da affermare che la ragazza abbia dei problemi con l’alcol.

Ma Oscar Branzani non ci sta e da questo commento nasce un botta e risposta social nel quale ammette di soffrire ancora per la fine della relazione e chiede di rispettare il suo dolore, rispondendo anche ad altri commenti che parlavano di un presunto tradimento ad opera del Branzani, il quale però è intervenuto per difendere la sua versione dei fatti. Infine, Oscar sentenzia: “Quante str****te dite su questi giornaletti del c***o. Sciacquatevi la bocca e trovatevi un lavoro serio invece di mettere sempre contro le persone” .

Non è ben chiaro però a chi faccia riferimento con il suo commento, se a Eleonora o alla sua presunta amica, ma sta di fatto che spesso alcune cose è meglio tenersele per sé.

