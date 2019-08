Rosa Perrotta spiega perché non mostra il figlio sui social: "Colpa di gente come voi"

Lo scorso 25 luglio 2019 una delle coppie nate a Uomini e donne ha dato alla luce il suo primogenito. Stiamo parlando di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. E in occasione di un'intervista rilasciata a Chi magazine, la Perrotta ha anticipato che il suo piccolo Domenico sarà un talento social, proprio come Leone, il figlio dei Ferragnez. Ma diversi follower dell'ex tronista hanno chiesto a quest'ultima come mai non abbia ad oggi mostrato il suo bambino al popolo del web.

"Volevo un attimo parlare con voi dell’argomento social e del bambino ‘lo fai vedere o non lo fai vedere?’ - ha esordito così la neo-mamma Rosa tra le sue Instagram stories, nel corso di un discorso fatto ai suoi fedeli sostenitori -. Io non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e che sono, fortunatamente, il 90% delle persone che ci seguono“. Questo è l’incipit del lungo sfogo avuto da Rosa: "I social sono fatti per seguire le persone che ci piacciono, non sono fatti per sfogare le proprie frustrazioni su persone che non ci piacciono". L’ex tronista sostiene che l'utilizzo dei social possa talvolta rivelarsi una "valvola di sfogo per le persone cattive, che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore".

Rosa Perrotta al momento sceglie di non mostrare Dodo

La promessa sposa di Pietro Tartaglione, al momento, preferisce non mostrare sui social il volto del suo bebé. "Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi - dice - che mi spaventa, perché non si tratta più solo di me, ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo. […] È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di criticare!".