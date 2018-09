Uomini e Donne, Sara Affi Fella smascherata: "Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze"

Alla corte di Maria De Filippi è scoppiato il "caso" Sara Affi Fella: dopo le varie critiche che hanno colpito la ragazza, la quale aveva preso a frequentare il calciatore Vittorio Parigini dopo la storia, in realtà mai iniziata con Luigi Mastroianni, è venuta finalmente a galla la verità. L'ex tronista di Uomini e Donne ha preso in giro tutti: la redazione del programma, il pubblico da casa ed i suoi follower. A mettere in luce la questione è stato un autore del dating show, il quale durante l'ultima registrazione del trono classico ha riportato la confessione di uno spettatore: Sara non ha potuto che chiedere scusa sui social, ma il fatto non resterà privo di conseguenze.

Andando con ordine, negli ultimi giorni, Sara era stata presa di mira sui social: la napoletana aveva reso pubblica la sua relazione con Parigini, poco dopo aver raccontato a Uomini e Donne che con Luigi, l'attuale tronista, la storia non era mai partita. Il racconto di Mastroianni e della Affi Fella non aveva convinto molti: la ragazza aveva avuto, dopo la scelta, un comportamento poco chiaro, rifiutandosi di cominciare a vedere da fidanzata Luigi. Già questo fatto aveva indispettito il pubblico, ma la parte veramente difficile da mandare giù per tutti coloro che amano il programma doveva ancora arrivare.

Durante la registrazione del 23 settembre, un autore di Uomini e Donne ha fatto sapere che ha ricevuto una segnalazione su Sara: la ragazza durante il trono era fidanzata con Nicola Panico, il suo ex storico con cui aveva preso parte a Temptation Island lo scorso anno. La ragazza avrebbe avuto al complicità anche dei suoi genitori. E' venuto fuori anche un particolare che ha del comico: quando Luigi è andato a Venafro a trovare Sara per cercare di risolvere positivamente il loro rapporto, Panico era nascosto dentro l'armadio per non farsi vedere da Mastroianni.

Sara avrebbe usato il programma come trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo della tv: il fatto ha sconvolto tutti. Parigini, stanco degli insulti sui social, ha disattivato il suo profilo Instagram. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno chiesto a tutti di smettere di seguire al Affi Fella sui social, che la ragazza ha usato per guadagnare e nient'altro. Frattanto che il numero di seguaci è sceso e non poco, sono arrivate le dure parole dei volti noti di Uomini e Donne e Temptation che hanno criticato la ragazza.