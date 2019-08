Andrea Zelletta e la polemica sulla serata: "Si fingono me"

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno da poco terminato la maggior parte delle loro vacanze estive. Sui social, però, invece che parlare delle loro serate divertenti o cenette romantiche Andrea ha parlato di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare ai Giardini di Naxos, in Sicilia. Una partecipazione che per motivi a noi sconosciuti è saltata. "Ci tenevo – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne – a mandare questo messaggio un po’ a tutti quelli che mi stavano scrivendo per quanto riguarda la serata di stasera a Giardini-Naxos. Io non ci sarò, non per mia volontà, assolutamente".

"Mi stanno scrivendo in tanti – racconta Andrea – che sono ancora sulla locandina...ma io, ragazzi, sono in montagna, lo potete vedere; non arriverò ai Giardini Naxos, ripeto non per mia volontà, perché mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì… mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì. Mi hanno detto che ci sono dei gruppi dell’evento dove alcune persone che si fingono me scrivendo che io ci sarò. Ma io, ragazzi, non sono in nessun gruppo, non sto rispondendo a nessun gruppo dell’evento… Volevo comunicarvi questo… Mi dispiace non esserci, però, ahimè, è così". L'ex tronista di UeD si mostra al pubblico amareggiato e anche un po' innervosito, poiché sembra che ci sia qualcuno che finga di essere lui.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbero essere protagonisti insieme nella prossima edizione di Temptation Island Vip 2, non ci sono certezze ancora ma le voci su di loro si fanno sempre più insistenti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?