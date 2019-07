Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore?

La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si è rovinata dopo che si è diffusa la notizia di un tradimento da parte di lui consumato a Ibiza. Anche se l'ex corteggiatore ha sempre negato il fatto i due si sono lasciati. Nelle ultime ore, però, la Cavaglià è tornata al centro dell'attenzione a seguito di alcune indiscrezioni che la vorrebbero aver ritrovato l'amore. Gli indizi portano a un certo Pietro, un calciatore 21enne che milita nelle serie calcistiche minori.

Ciò che ha fatto pensare che i due si stiano frequentando sono una serie di mosse social, a ricoscostruire questo presunto avvicininamento è stato il Vicolo delle News. Il sito, navigando tra le foto e le stories della Cavaglià, ha notato che i due nell'ultimo periodo stiano spesso insieme. Con loro c'è anche Irene e il suo compagno e un'amica di Giulia. Nelle ultime ore l'ex tronista di Uomini e Donne, tramite le stories Instagram, si è mostrata in piscina con degli amici dove era presente anche Pietro. Nel breve filmato, che riprende il ragazzo di spalle, la Cavaglià ha scelto come sottofondo musicale un brano di Calvin Harris: "And we could be together baby. As long as skies are blue”. Che tradotto significa: “E potremmo stare insieme, baby. Finché i cieli sono blu”.

Recentemente la Galiano è dovuta intervenire per mettere a tacere anche voci che la vorrebbero riavvicinata a Manuel, una versione smentita da entrambi.

