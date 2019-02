UeD, Teresa Langella: "Andrea? Poteva essere il padre dei miei figli"

Si è concluso senza alcun lieto fine il percorso della giovane tronista Teresa Langella durante il primo dei tre appuntamenti del dating show Uomini e Donne la scelta di Maria De Filippi in onda ogni venerdì in prima serata.

La scorsa settimana, chi ha seguito la puntata sa che la modella ha scelto Andrea Dal Corso che però non ha ricambiato i suoi sentimenti. Proprio Teresa, in una intervista a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato di essere ancora interessata di lui e fino all’ultimo minuto ha continuato a sperare che il giovane imprenditore veneto si presentasse. Persino quando la tenda si era chiusa ci ha sperato ancora. Solo alla consegna del biglietto ha capito che era tutto finito.

Secondo Teresa Langella, come riporta Fanpage.it, quella di Andrea sarebbe stata solo finzione. Sperava che avrebbe avuto una maggiore accortezza nei confronti dei suoi sentimenti: " La verità è che io sono una ragazza semplice e lui non mi ha mai voluta. Io sarei stata pronta ad abbracciare ogni sua fragilità e insicurezza ma lui non ha voluto ". Non solo. La giovane modella ha anche svelato che avrebbe voluto coronare un sogno e che lui avrebbe potuto essere il padre dei miei figli.

Sul caso della mancata scelta di Antonio Moriconi, Teresa Langella, ritiene che il giovane corteggiatore, insegnante di sci ed ex tentatore di Temptation Island meriti di avere accanto una persona migliore capace di assaporare le sue mille qualità, è leale, genuino e vero. Un ragazzo raro, che con lui però non si sentiva donna.