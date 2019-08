Ultimo conferma il ritorno di fiamma con Federica Lelli

Il cantante ha fatto scattare i pettegolezzi dopo l'ultima foto pubblicata su Instagram che lo ritrae in compagnia del suo cane e, appunto, di Federica Lelli. Dopo gli innumerevoli impegni lavorativi di Ultimo Federica decise di lasciarlo, poiché non erano più capaci di trovare del tempo per stare insieme. Ora, però, le cose sembrano cambiate e i due sono tornati insieme. Nella fotto pubblicata, infatti, la loro foto di coppia è contornata da un cuoricino.

I fan di Ultimo hanno preso positivamente la notizia e hanno scritto: "Ti bastan due occhi azzurri e ritorna tutto, ritorna il cuore, al suo posto, dove c’è calore", "Wendy is back. Si ritorna sempre dove si è stati bene", "Che carini! Prossimo album solo canzoni allegre, allora!", "Incomincio a credere nell’amore". I messaggi entusiastici per l'amore ritrovato sono stati veramenti molti, ma a qualcuno invece non è andato assolutamente giù: "Questa ragazza è proprio incoerente: prima dice che non ha tempo per vederlo a causa degli impegni di lui e poi ci si rimette l’estate stessa. La coerenza, tesoro, la conosci?" scrive un utente, "Mi dispiace... ma io sto guardando la bellezza del cane dietro!" scrive un altro. Ultimo di sicuro non risponderà, non gli sono mai interessate le guerriglie da social network e godrà solamente il rapporto ritrovato con Federica.

