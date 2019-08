Ultimo pubblica una nota scolastica del 2013: "Ora canto sempre e non sottovoce"

Ultimo, il cantante romano che nell'ultimo anno ha battuto ogni record musicale, si sta concedendo qualche giorno di relax lontano da palchi e studi di registrazione. A settembre ripartirà, infatti, il suo tour negli stadi, un fitto programma di appuntamenti già sold out in moltissime date. Niccolò Moriconi, questo il suo vero nome, a soli 23 anni è già un cantante affermato con numeri (tra copie e dischi venduti e biglietti dei concerti staccati) da capogiro. Una passione, quella per la musica, che sembra esser nata sui banchi di scuola. Nelle ultimo ore Ultimo ha pubblicato sui suoi profili social un post dove mostra una vecchia nota scolastica. Poche parole, scritte a penna da un suo professore delle superiori, dove si legge che l'alunno Moriconi in classe pensa ad altro.

Nella nota scolastica che risale al 2013 si legge: " Moriconi passa metà della lezione a dormire sul banco e l’altra metà a cantare sottovoce ". Un messaggio che la dice lunga su quello che sarebbe stato il suo futuro. Lo scrive anche il cantautore romano nell'ironico post pubblicato su Instagram: "D i dormire non mi va molto tranne alcuni giorni quindi su questo sono cambiato ... di cantare fortunatamente ho smesso di farlo solo per metà della lezione e grazie a Dio posso farlo sempre e non sottovoce ". La nota, che risale ai tempi in cui Ultimo frequentava la seconda liceo, gli è stata inviata da un'ex compagnia di classe che ritrovandola ha deciso di condividerla con lui. Il percorso scolastico di Ultimo è stato tutto in salita, dunque, lui stesso ha confessato di esser stato bocciato per ben due volte.