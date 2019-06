Ultimo torna con la sua ex Federica

Il cantautore Ultimo, originario della borgata romana di San Basilio, è molto amato dal pubblico giovanile. Dopo la vittoria ottenuta all'edizione 2018 del Festival di Sanremo nella sezione 'Nuove proposte', Ultimo nel 2019 è tornato a scalare la classifica del noto Festival canoro nostrano, posizionandosi ad un meritato secondo posto. Proprio durante la partecipazione al Festival presentò il suo brano intitolato "I tuoi particolari", dedicato alla sua ex fidanzata e il cui tema centrale era, appunto, la fine di un'amore. Ultimo, in quell'occasione, confessò pubblicamente che la sua canzone era autobiografica, ed attestava il suo dolore per la relazione terminata. Il cantante aveva ammesso che alla base della rottura del rapporto con Federica c'era l'ascesa di popolarità da lui conquistata e i numerosi impegni musicali non tollerati da parte di lei.

Ma oggi Ultimo ha rinunciato al suo status di single, per la delusione della platea delle sue numerose fan, poiché si è nuovamente innamorato. Chi è la donna che ha risvegliato in Ultimo il sentimento d'amore? Al suo fianco non c'è una nuova compagna, ma è ricomparsa la sua ex fidanzata Federica, il cui legame evidentemente non si era dissolto.

Del resto il cantante, in passato, non ha mai fatto mistero del suo legame profondo e dei suoi sentimenti ancora forti per Federica nonostante la separazione tra i due. Ultimo esternava questo suo stato interiore a tal punto che molte persone a lui prossime lo avevano captato. In molte circostanze, come durante alcune sue interviste pubblice, emergeva chiaramente il suo attaccamento all'ex compagna. L'istrionico show man Fiorello nel corso della sua trasmissione Rosario della sera, intervistando Ultimo si era soffermato sulla questione amore spezzato, e sardonicamente aveva spronato il cantante a riappacificarsi e ad informarlo presto degli ulteriori sviluppi. E in effetti, l'evolversi degli eventi ha dato ragione a Fiorello. Ultimo e Federica sono ritornati a frequentarsi, oggi entrambi condividono un amore intenso mai sopito.