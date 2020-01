Umberto Gaudino strega Talisa ad Amici: cala l'imbarazzo in sala

Mancano pochi giorni alla nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, prevista per sabato 18 gennaio su Canale 5. E, intanto, gli allievi della celebre scuola sono impegnati a preparare le esibizioni da eseguire nell'attesa puntata, in vista della fase serale del talent. Tutti gli allievi di Amici 2020 sognano, chiaramente, di accedere alla fase finale del format ideato da Maria De Filippi. Come Talisa, la quale è diventata protagonista di un momento televisivo all'insegna dell'imbarazzo, mentre era in sala-prove.

La sexy ballerina originaria di Milano, Talisa Ravagnani, si è ritrovata a ballare insieme al suo ballerino professionista "preferito" di Amici. Parliamo di Umberto Gaudino. L'allieva non ha mai nascosto di sentirsi fisicamente attratta dall'aitante campano, Gaudino. Quest'ultimo allo stato attuale è dichiaratamente single, nonché reduce dalla rottura con la sua fidanzata storica, Louise Heise. E, nel daytime trasmesso su Realtime, Talisa è, non a caso, apparsa visibilmente imbarazzata, alle prese con il nuovo passo a due preparato con Umberto Gaudino. L'allieva e il professionista di Amici hanno studiato la loro nuova coreografia insieme a Marcello Sacchetta.

Quest'ultimo, anche lui un professionista del talent, ha incoraggiato Talisa ad essere più complice con Umberto, nel ballo. “Occhio perché lui ti mangia. E tu devi essere forte!”, ha, infatti, consigliato Sacchetta a Talisa, alludendo all'atteggiamento che la stessa è solita assumere con il professionista, in sala-prove così come in ogni puntata. E, com'era prevedibile che accadesse, le parole di Sacchetta sembrano aver reso ancora più imbarazzata Talisa, che dinanzi a Umberto non è riuscita a contenere la sua emotività nel corso delle prove.

Dal suo canto Umberto Gaudino si è confermato professionale, supportando Talisa nel suo momento d'impasse combattuto in sala. E, a far discutere del nuovo daytime di Amici 19, è, in particolare, l'epilogo inaspettato della turbolenta prova segnata da Talisa. Infatti, l'ultima performance registrata dall'allieva con l'esperto di latino, Gaudino, è terminata in modo "bollente". I due sono finiti per sfiorarsi le labbra, a conclusione della loro coreografia. Un momento quest'ultimo che non è passato inosservato ai telespettatori e agli utenti sui social.

Il web commenta il ballo di Umberto Gaudino con Talisa

Sul momento d'imbarazzo registratosi in sala-prove, non sono mancati i commenti del web. "Talisa sarà svenuta", si legge in un commento. "Il suo desiderio più grande", scrive un altro utente, sul trasporto che la ballerina nutre nei riguardi di Umberto Gaudino. "Beata lei", scrive poi una fan accanita del latinista, sul conto della "fortunata" allieva.

Per scoprire se Talisa riuscirà a vincere la sua emotività nella collaborazione con Umberto, non ci resta che attendere i nuovi episodi del daytime di Amici, previsto dal lunedì al venerdì su Real Time alle 13.55 e su Canale 5 alle 16.20.