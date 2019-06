Uomini e Donne, Alessio Campoli racconta la sua delusione per la rottura con Angela Nasti

La breve relazione amorosa tra Angela e Alessio Campoli ha destato più di un sospetto nel pubblico di Uomini e Donne, tanto da far piombare sulla redazione e sulla coppia molte critiche circa la veridicità del rapporto. La loro storia cominciò quasi per caso: la tronista napoletana, arrivata alla fine del suo percorso in trasmissione, a sorpresa scartò Luca e optò per Alessio.

Alessio Campoli racconta la sua versione sulla fine del rapporto con Angela

Qualche giorno fa, però, a seguito di alcuni movimenti social sospetti dei due seguì l'annuncio della rottura della relazione. Entrambi avevano detto la loro sulla fine della relazione, ma ora è arrivata la prima intervista a Campoli che racconta la sua: "Un po’ stordito, amareggiato e, per certi versi, dispiaciuto". Alessio ha dichiarato che i presupposti per proseguire il rapporto con Angela c'erano tutti, ma che una volta aver realizzato che le cose stavano andando nel verso sbagliato ha deciso di chiudere il rapporto. "Stavo iniziando a provare dei sentimenti forti, ma non si trattava ancora di amore", ha raccontato. Ma questi sentimenti sentiva che non erano ricambiati.

Alessio e Angela nei primi giorni dopo la scelta hanno passato 2 giorni insieme a Roma finché lei non è ripartita per Napoli, per incontrarsi con la famiglia prima di volare verso Ibiza. "In quei giorni ci siamo sentiti spesso, non c’era alcun segnale di allontanamento", ha raccontato l'ex protagonista di Uomini e Donne.

Alessio ha poi smentito le voci del web che parlavano di una crisi tra i due quando lei è partita, poiché si trattava di un viaggio programmato da tempo per festeggiare il compleanno del padre. I commenti sui social che li volevano già in crisi, dunque, erano infondate: "Ho visto intervenire sulla questione chiunque e proprio questo mi ha spinto a replicare su Instagram, così da mettere a tacere tutto e smentire false notizie".

I dubbi di Angela sul loro rapporto sono arrivati durante il soggiorno a Napoli, è lì che la ragazza ha manifestato di "vedere strano" Alessio e di non riconoscerlo. Già dopo pochi giorni dalla fine del programma Angela aveva capito di non riuscire ad immaginarlo nella sua vita, il primo confronto faccia a faccia tra i due c'è poi stato lunedì sera anche se ufficialmente la rottura è arrivata il giorno dopo.

"Non so cosa sia successo nella sua testa - continua -. Quello che so è che due persone che escono da quattro mesi di conoscenza, vincolati dalle telecamere, dovrebbero avere una grande voglia di viversi". Nonostante lui abbia ammesso di essere stato più distaccato del solito ha voluto ricordare che dall'altra parte c'è stata ancora più chiusura. Alessio stava iniziando a provare dei sentimenti, come da lui stesso ammesso, ma che giorno dopo giorno è andato tutto diminuendo: "Mancavano tante piccole cose, mi aspettavo tutt'altro da questa situazione".

E ora anche Alessio ha chiuso il suo cuore ad Angela...

