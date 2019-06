Uomini e Donne, Amedeo Venza: "La pausa di riflessione di Angela Nasti si chiama Guido"

Ancora una volta il gossip intorno alla vita sentimentale di Angela Nasti impazza sul web. Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram ha scritto: "La pausa di riflessione di Angela Nasti si chiama Guido! Avvistati nell'incantevole scenario di Capri". Dopo la segnalazione sono state pubblicate foto che ritraevano l'ex tronista Angela a cena con l'armatore campano Guido Grimaldi.

Angela Nasti replica alle accuse

Le critiche non sono tardate ad arrivare, se già il pubblico aveva più di un sospetto sulla relazione con Alessio Campoli ora non ci sono più dubbi: la ragazza ha finto durante il trono. Poco fa, la protagonista al centro di questa vicenda, è intervenuta direttamente sui social specificando di non avere alcun flirt in corso al momento e di sentirsi stanca di essere "infangata sempre e comunque".

"Sono veramente stanca di dovermi continuare a giustificare sulla base del NULLA - ha scritto Angela su Instagram - Per la seconda volta, ho la coscienza più che pulita... Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip. Ed è assurdo come in questo mondo si creino dei polveroni in cui uno si trova all’interno senza capire il perché…. FINE".

