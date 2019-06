Uomini e donne, Andrea Dal Corso rischia l'avvelenamento a causa delle crocchette per i cani

L'ex pupillo di Maria De Filippi a "Uomini e donne" e attuale fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha rischiato l'avvelenamento, dopo aver scambiato i cereali con altro.

E a lanciare l'indiscrezione sul conto dell'ex corteggiatore del Trono Classico è stata la fidanzata del giovane, Teresa, la quale ha riportato l'accaduto attraverso il suo profilo Instagram.

Teresa Langella e il rischio corso da Andrea Dal Corso

In un'Instagram story condivisa con i follower, l'ex tronista campana, Teresa Langella, ha fatto sapere che il suo ragazzo ha accidentalmente mangiato delle crocchette, al posto dei cereali.

A corredo dell'indiscrezione lanciata in rete, la Langella ha reso pubbliche le immagini che immortalano Andrea mentre si sciacqua la bocca in cucina e cerca di buttare via il bolo di crocchette, al fine di evitare l'avvelenamento. Il rischio corso da Andrea, tuttavia, ha provocato una fragorosa risata di Teresa Langella, la quale ha voluto così sdrammatizzare.

