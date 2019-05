Uomini e donne, Andrea Zelletta sceglie Natalia Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno lasciato il programma insieme. È la seconda coppia a uscire dallo studio di Uomini e Donne dopo Angela Nasti e Alessio Campoli. La scelta di Zelletta era abbastanza scontata, ma nella vita “mai dire mai”.

Il percorso della coppia a Uomini e Donne è stato piuttosto travagliato, come ha ricordato lo stesso tronista durante il suo discorso. Natalia corteggiava Ivan Gonzalez, e Andrea Zelletta non ha mai disdegnato le attenzioni che Klaudia Poznanska, l’altra giovanissima corteggiatrice, gli dava.

Anche durante i momenti in villa, che hanno preceduto la scelta, il ragazzo sembrava abbastanza combattuto. Si è lasciato andare a momenti d’intimità con entrambe, poi aveva inseguito Klaudia, dopo un suo attacco di gelosia, e aveva abbandonato la villa. Il gesto aveva fatto pensare che Andrea Zelletta avesse preferito la 18enne.

E invece, il cuore del tronista andava in tutt’altra direzione. La prima a entrare è stata Klaudia Poznanska. Tra lacrime e commozione, Andrea Zelletta le ha detto la verità: “ Mi hai fatto vivere delle emozioni che non dimenticherò mai. Ma in questo momento non è scattata con te la scintilla. Non mi aspetto niente, che mi abbracci, mi saluti, o delle belle parole. So che non è un momento facile. Porterò questi 4 mesi con me. Ricorderò tutto questo con un sorriso e spero lo faccia anche tu ”.

La ragazza ha reagito “sportivamente” e con grande maturità ha trattenuto la delusione e gli ha detto: “ Ti voglio bene ”.