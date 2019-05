Uomini e Donne, Armando attacca Barbara: "Tutta l’Italia non ha ascoltato quanto sei cattiva"

E' un duro sfogo quello a cui si lascia andare Armando sui social dopo la scelta di abbandonare Uomini e Donne in seguito al duro scontro avuto con Barbara De Santi e mandato in onda durante la puntata dedicata al trono over di lunedì 20 maggio. L'ex cavaliere, infatti, ha voluto rispondere a tutte le critiche a cui è stato soggetto nell'ultimo periodo, per poi passare all'attacco della dama che non è stata di certo tenera nei suoi confronti.

"Ringrazia la redazione se, per privacy nei confronti di una minore, tutta l’Italia non ha ascoltato quanto tu sei cattiva altrimenti dalla vergogna saresti dovuta sparire" , ha iniziato a dire Armando nel suo sfogo rivolto in maniera evidente a Barbara. "Hai aggiunto dietro le quinte che sono un cattivo padre e che mia figlia quando crescerà avrà un padre di me****" , ha poi proseguito l'ex cavaliere del dating show.

"Sono un ragazzo per bene e mi ritengo un padre pieno di amore nei confronti di sua figlia" , ha voluto precisare Armando che già qualche puntata fa era stato attaccato da Michele, il quale aveva messo in dubbio il suo modo di fare anche la di fuori del programma. L'ex cavaliere non ha potuto permettere che venisse criticato il suo aspetto più intimo, cioè quello di padre.

"Ti ringrazio perché la mia uscita grazie a te è giustificata da qualcosa che ha un valore enorme: la mia dignità di uomo" , ha infine concluso il suo discorso Armando che evidentemente non pare intenzionato a tornare in trasmissione, dopo la brusca uscita a cui i telespettatori hanno dovuto assistere. Adesso resta da capire se la De Santi avrà da ridire in puntata circa le parole che l'uomo ha usato nei suoi confronti. Il responso è rimandato alle prossime puntate, che saranno anche le ultime della stagione, del trono over.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato