Uomini e Donne, la confessione di Muriel: "Mi hanno dato tante mazzate"

La giovane corteggiatrice Muriel Bassi durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha rilasciato una confessione inaspettata.

Muriel, scesa dalle scale del dating show di Maria de Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista Andrea Zelletta e nei confronti delle altre corteggiatrici, la ballerina Muriel nel corso delle puntate del trono classico sembra tra quelle che smuove maggiormente le acque.

Andrea, al momento, si mostra più orientato verso la conoscenza di Klaudia e Natalia e di questo se n’è accorta anche Muriel, che intanto sta cercando delle prove che dimostrano se il giovane tronista sia realmente interessato a lei.