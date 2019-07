Uomini e donne, esplosione nella villetta di Anna e Carmine: lei combatte tra la vita e la morte

I telespettatori di "Uomini e donne" si dicono nelle ultime ore preoccupati, per l'indiscrezione trapelata in rete che vedrebbe due ex protagonisti del Trono Over vittime di un incidente domestico. Stando a quanto riportano i beninformati, la coppia Anna e Carmine, formatasi al "Trono Over" di Canale 5, avrebbe subito un'improvvisa esplosione nella villetta in cui risiedono a Migliano, frazione di Lauro (Avellino).

Anna e Carmine feriti dopo un'esplosione domestica

La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 9, nella mattinata dello scorso 24 giugno, quando la signora Anna stava a quanto pare aprendo il frigorifero e il compagno Carmine era in bagno. La villetta degli ex pupilli di Maria De Filippi pare sia letteralmente saltata in aria, presumibilmente per via di una fuga di gas.

Lo scoppio avrebbe provocato ad entrambi gli ex volti di Uomini e donne delle ferite. Se Carmine ha riportato ferite lievi, stando alle ultime voci, la signora Anna ha subito delle ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e adesso lotterebbe tra la vita e la morte al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari, dove è tuttora ricoverata.

