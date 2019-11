Uomini e Donne, Gemma Galgani si emoziona per la serenata di Juan Luis

Gemma Galgani potrebbe aver trovato un nuovo amore. Dopo la fine della travagliata relazione con Giorgio Manetti, nata negli studi televisivi di Uomini e Donne, la popolare dama del Trono Over si sta lasciando conquistare da un nuovo corteggiatore, Juan Luis. Archiviata la conoscenza con l'ultimo cavaliere Jean Pierre, con il quale non era scattato il feeling, Gemma si sta concentrando sul giovane venezuelano, da poco arrivato nel dayting time di Maria De Filippi appositamente per lei.

Nella registrazione dell'ultima puntata del programma, avvenuta sabato 2 novembre (ma che andrà in onda nei prossimi giorni), Gemma è stata molto colpita dalla serenata che Juan Luis le ha dedicato. L'uomo, 57 anni, è approdato in trasmissione proprio per corteggiare lei e la sta ricoprendo di attenzioni. La premura e l'interesse dimostrato dal cavaliere nei suoi confronti stanno conquistando a poco a poco Gemma che, nella registrazione sabato, è apparsa visibilmente emozionata.

Juan Luis ha cantato per lei per pochi istanti ma ha colpito dritto al cuore di Gemma, che si è commossa. A guastare l'atmosfera romantica che si era ricreata in studio è stata Tina Cipollari che, vedendo Gemma visibilmente emozionata, ha chiamato in studio (per l'ennesima volta) il medico della trasmissione. L'opinionista, nonostante le rimostranze della conduttrice, ha messo in scena un simpatico siparietto già visto a Uomini e Donne, sollecitando il dottore a visitare Gemma per una sospetta "tachicardia d'amore". Le premesse affinché la conoscenza prosegua nelle prossime settimane ci sono dunque tutte. Gemma e Juan Luis, che sono già usciti in esterna insieme, hanno confermato che si vedranno ancora. Difficile capire se a Roma o nella città natale della dama, Torino.

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne fatta sabato 2 novembre ma che andrà in onda entro la fine di questa settimana, riguardano però anche Ida e Riccardo, che recentemente hanno deciso di riprovare a ricucire il loro rapporto. In puntata Ida ha lamentato, ancora una volta, lo scarso interesse dimostratole durante la settimana da Riccardo. Un bacio non ancora arrivato e il poco trasporto del cavaliere nei suoi confronti e la scarsa attenzione per le sue pubblicazioni social hanno fatto arrabbiare Ida. Per contro Riccardo ha cercato di difendersi ma alla fine la coppia, come di consueto, è uscita dallo studio per litigare nel dietro le quinte. Non sono mancati attimi di tensione per le incomprensioni, ma per vedere come andrà a finire dovremo attendere la puntata settimanale.