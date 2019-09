Tina Cipollari smonta la Galgani: "Gemma come Marilyn Monroe? Una donnetta!"

La nuova puntata di Uomini e donne è stata all'insegna della tensione e ha visto alcune protagoniste del dating show di Maria De Filippi dare vita ad un acceso scontro in studio. La regia del format ha mandato in onda un rvm delle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani a margine del suo recente défilé, dove quest'ultima aveva voluto sfilare impersonando la diva ed icona pop per antonomasia, Marilyn Monroe. "Sono contenta, è come se fossi arrivata prima -ha fatto sapere l'ex compagna di Giorgio Manetti ed acerrima nemica di Tina Cipollari, classificatasi seconda-. Gianni e Tina se sono opinionisti mi lasciano parlare prima... dire il fatto di aver scelto Marilyn Monroe, la sua filosofia, per quello che diceva, non era un'oca, ma una donna che ha sofferto tantissimo per amore. Io per amore ho avuto pensieri devastanti. Questo era il messaggio importante... E a Barbara che ha contestato che io avessi il led nella sfilata, dico 'ma prima di dire del led, inizia a leggerlo'. Nonostante tutto, il parterre maschile ha gradito la mia performance. La gonna sarà pure svolazzata, ma evidentemente c'è ancora qualcosa di piacevole... io mi mantengo bene, vado in bici tutti i giorni". "Io avevo la nausea ad ascoltarla- ha sentenziato piccata Tina Cipollari parlando al pubblico, dopo aver visionato l'ultimo rvm della dama torinese-. La cosa che mi indigna è che non conosce veramente la vergogna. Mettiti in una posizione di una donna della tua età, senza farti alzare la gonna (Tina si rivolge direttamente a Gemma, criticandola, ndr)...".

Gemma Galgani nel mirino delle critiche a Uomini e donne

Ai commenti riportati da Gemma Galgani sul suo ultimo défilé è seguita anche la risposta al veleno della dama Barbara De Santi, che ha silurato in studio la simpatizzante della Monroe. "E' stata una donna che andava da un letto all’altro...:volevi – ha poi chiesto maliziosamente Barbara, rivolgendosi a Gemma – far vedere quell’altra parte di te?". E ad infierire ai danni della Galgani, rimasta visibilmente sbigottita per quanto poco prima dichiarato dalla De Santi, è stata ancora una volta l'opinionista Cipollari: "Una scema, una cretina, una donnetta... la cosa peggiore è che l'hai imitata". Una puntata dallo scontro di fuoco, quindi, quella andata in onda poche ore fa e nella quale Maria De Filippi si è vista costretta a scendere nell'arena femminile per dividere, ancora una volta, Tina da Gemma.